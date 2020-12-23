انطلاق فعاليات اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
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شارك وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الجلسة الافتتاحية للدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي انطلقت أعمالها بحضور وزراء السياحة في الدول العربية وممثليهم.

وناقشت الجلسة التي ترأسها وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني آليات دعم القطاع السياحي في فلسطين، وإطلاق برنامج تدريبي للكوادر البشرية العاملة بالقطاع السياحي في الدول العربية، والاستراتيجية العربية الشمولية في مجال الأمن السياحي، والمعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية.

وقدمت المنظمة العربية للسياحة خلال الجلسة ورقة عمل لدعم إعادة إطلاق وانعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي، واقتراح إنشاء مجلس استشاري للسياحة الميسرة، وخطة لإقامة ملتقى اقتصادي عربي سياحي. كما ناقش المشاركون ورقة مقدمة من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن الاستراتيجية العربية الشمولية في مجال الأمن السياحي، والمقترحات المقدمة لاجتماع مشترك لوزراء السياحة ووزراء الداخلية في الدول العربية، والمؤتمر الوزاري السياحي العربي الصيني وإنشاء آلية للتعاون العربي الصيني.

واكد المجلس دعم ترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

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