وفاة الشيخ الشحات عدالرحمن الباحث بدار الإفتاء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعت دار الإفتاء المصرية الشيخ الشحات محمد عبدالرحمن عرابي الباحث بإدارة التدقيق اللغوي بالدار والذي وافته المنية صباح اليوم.

ونشرت الدار عبر صفحتها: ببالغ الحزن والأسى مع مزيد من الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره تنعي دار الإفتاء المصرية أخًا عزيزًا وزميلًا فاضلًا.. فضيلة الشيخ الشحات محمد عبد الرحمن عرابي.الباحث بإدارة التدقيق اللغوي؛ حيث وافته المنية صباح اليوم خالص الدعاء له بالرحمة ولأهله ومحبيه بالصبر والرضا.

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