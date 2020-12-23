تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، إنهاء ملفي التجديد لنجمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، عبد الله جمعة ويوسف أوباما.

تجديد عقد عبد الله جمعة ويوسف أوباما

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف التجديد للظهير الأيسر عبد الله جمعة، ويوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وأوضح المصدر أن عبد الله جمعة طلب الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل التجديد بنادي الزمالك في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الاعب رحب بالبقاء داخل جدران القلعة البيضاء.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن مفاوضات الزمالك مع يوسف أوباما توقفت بعد طلب الأخير الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم نظير التجديد لصالح الأبيض وهوا ما رفضته إدارة القلعة البيضاء.

وفي سياق آخر، تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رسميا لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد انسحاب غزالة التشادي من مواجهة دور الـ32.

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