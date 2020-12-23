نجم نابولي مرشح للإنضمام إلى يوفنتوس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أحد نجوم نابولي الإيطالي مُرشح للإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت بأن الإسباني فرناندو يورينتي نجم نابولي الإيطالي يعتبر واحد من عدة مهاجمين مطروحين في قائمة يوفنتوس بجانب زميله البولندي آركاديوز ميليك وأوليفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي وأودسون إدوارد نجم سيلتيك الأسكتلندي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن النجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا لم يشارك في أي مباراة في الموسم الحالي وأصبح عليه الرحيل في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يورينتي يمتلك تجربة كبيرة، حيث لعب في يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام وسوانزي سيتي الإنجليزيين وأشبيلية وأتلتيك بيلباو الإسبانيين.

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