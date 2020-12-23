لوفتهانزا الألمانية تتفق مع الطيارين على خطة لإدارة الأزمة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
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أعلنت نقابة الطيارين الألمان “كوكبيت” أن التسريح الجماعي في مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران غير مطروح في الوقت الحالي.

وذكرت النقابة اليوم الأربعاء، أنها توصلت مع لوفتهانزا، التي تضررت بشدة من أزمة كورونا، إلى اتفاقية جماعية طويلة الأجل للأزمة حتى نهاية مارس 2022 على الأقل.

وأكدت لوفتهانزا الاتفاق. ووفقا للنقابة، سيُجرى تمديد العمل بدوام جزئي للطيارين حتى نهاية عام 2021.

وسيتلقى الطيراون في المقابل – بحسب النقابة – حماية من الفصل حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في اتفاقية الأزمة، والتي يمكن للمجموعة تمديدها حتى نهاية يونيو 2022.

بالإضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على تخصيص 24 مليون يورو لتمويل إجراءات متوافقة مع الضمانات الاجتماعية في حالة تخفيض عدد الموظفين.

وقدرت النقابة مساهمة مدخرات الطيارين بما يصل إلى أكثر من 450 مليون يورو. وإلى جانب الحزمة التي تم إتمامها بالفعل لعام 2020، سيبلغ إجمالي المدخرات أكثر من 600 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أنه كان يوجد فقط اتفاق واحد مع النقابة حتى نهاية هذا العام.

وأعلنت لوفتهانزا من قبل أنه بدون التوصل إلى اتفاق جديد سيتعين تسريح نحو 500 طيار وعدد مماثل من الضباط الأوائل من الشركة، ما يعادل 20% من طاقم الطيران.

وتكبدت لوفتهانزا، التي أنقذتها الدولة بمساعدات حكومية، خسائر بقيمة 5.6 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وخفضت على نحو كبير رحلاتها بسبب قيود السفر واسعة النطاق.

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