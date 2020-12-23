وزيرة الصحة: هذه المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا.. ونصيحة لسكانها (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن محافظة القاهرة هي المحافظة الأعلى في إصابات فيروس كورونا في الموجة الأولى والثانية، تليها محافظات الإسكندرية والقليوبية والجيزة.

وأضافت "هالة" خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أن محافظات القاهرة الكبرى تشهد إصابات مرتفعة بالفيروس، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر فيها والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما ناشدت أصحاب الأعمال بضرورة المحافظة على التباعد وسيل الأيدي بشكل دوري، كما طالبت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للعلاج بالمجان.

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