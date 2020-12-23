الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف "ديانج"





استهل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مضيفه سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب "جينرال سيتي" في ذهاب دور الـ32 من البطولة الأفريقية.





الشوط الأول من هذا اللقاء جاء متوسط المستوى رغم تقدم الأهلي بالهدف الذي سجله المالي أليو ديانج في الدقيقة 33 من تصويبة قوية سكنت شباك حارس سونيديب.





وتأثر أداء الفريق الأحمر بسوء أرضية ملعب المباراة، ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الهجمات أو الجمل التكتيكية والفنية رغم تقدم الأهلي بهدف دون رد.





وفي الشوط الثاني بدأت خطورة الأهلي في الظهور حيث حرمت العارضة المغربي بدر بانون من إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر، وذلك في الدقيقة 50، ثم أتبعه محمد شريف بضربة رأسية أخرى أمسكها حارس فريق سونيديب.





وأجرى كافين جونسون المدرب العام للأهلي التغيير الأول للفريق الأحمر بالدفع بصلاح محسن في الدقيقة 64 وإخراج محمود كهربا في محاولة منه لتنشيط الناحية الهجومية.





وواصل الأهلي سعيه لإحراز الهدف الثاني حيث مرر طاهر محمد طاهر الكرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء سددها الأخير ليتصدى لها حارس مرم فريق سونيديب.





ولجأ كافين جونسون مدرب الأهلي إلى إجراء تغييران دفعة واحدة بإشراك الثنائي أحمد ياسر ريان وجيرالدو دا كوستا بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، لمنح الفرصة للنثائي لتنشيط هجوم الفريق الأحمر بجانب إراحة الثنائي الأخر والذي بذل مجهود كبير في المباراة.





وكاد حمدي فتحي أن يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 88 لكن رأسيته علت عارضة حارس مرمى فريق سونيديب، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة والضائع لكن النتيجة ظلت على حالها لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد، ويقترب من الصعود إلى دور المجموعات حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة.