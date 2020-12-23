طنطا يسحق النصر برباعية في دوري القسم الثاني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements
فاز فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال علي نظيره فريق النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني. 

وبدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل ضم : محمد فتحي، سليمان عبدربه، محمد عوض، ساهر عبدالمنعم، مصطفي هاني، السيد ابو امنه، عبدالرؤوف محمد، عصام عادل، احمد ابو اليزيد، محمود صلاح، محمد جودة.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد موسي، عبدالله النجار، ابراهيم فاضل، شهاب فتحي، محمد ماجد اونش، ابراهيم عبدالله، كريم اسامه.

شهد الشوط الأول تقدم طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبد المنعم في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني واضاف ريمون مانجا لاعب النصر الهدف الثاني لطنطا بالخطأ في مرماه، وأضاف السيد أبو أمنه من تسجيل الهدف الثالث ثم سجل ميدو العطار هدف النصر الأول، وأضاف محمود صلاح الهدف الرابع لطنطا من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طنطا إلي 5 نقاط محتلا المركز الـ 11، وله لقاء مؤجل مع الزرقا، فيما يحتل فريق النصر المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط.

أخبار تهمك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ ساعة الا ربع

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

باتشيكو يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن