المريخ و بتروجيت يتعادلان بهدف لكل منهما

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تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره فريق بتروجيت بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .



إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني إستطاع اللاعب عبد الله ناصر في التقدم بهدف للمريخ ، ولكن سرعان ما جاء التعادل عن طريق اللاعب محمود السيد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .



وبتلك النتيجة إرتفع رصيد المريخ للنقطة 6 بالمركز العاشر ، فيما وصل رصيد بتروجيت للنقطة 7 بالمركز السادس .