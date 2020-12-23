رئيس مدينة سفاجا تطمئن على حالة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا _قنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements


توجهت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، إلي مستشفي سفاجا المركزي، لزيارة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا، والذى أصيب فيها 10  شخص  ولقى شخص  مصرعه حتي الآن.

واطمئنت المغربي، على استقرار حالة المصابين بمستشفى سفاجا المركزي، كما تابعت تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

وأعربت رئيس المدينة، عن خالص تعازيها لأسرة المتوفى، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

كما وجهت المغربي، إدارة مرور سفاجا، برفع جميع السيارات من أمام مستشفى سفاجا ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.
رئيس مدينة سفاجا تطمئن على حالة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا _قنا
رئيس مدينة سفاجا تطمئن على حالة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا _قنا
رئيس مدينة سفاجا تطمئن على حالة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا _قنا
رئيس مدينة سفاجا تطمئن على حالة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا _قنا

أخبار تهمك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

باتشيكو يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ 42 دقيقة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 6 ساعات

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن