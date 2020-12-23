رئيس مدينة سفاجا تطمئن على حالة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا _قنا

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توجهت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، إلي مستشفي سفاجا المركزي، لزيارة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا، والذى أصيب فيها 10 شخص ولقى شخص مصرعه حتي الآن.



واطمئنت المغربي، على استقرار حالة المصابين بمستشفى سفاجا المركزي، كما تابعت تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.



وأعربت رئيس المدينة، عن خالص تعازيها لأسرة المتوفى، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.



كما وجهت المغربي، إدارة مرور سفاجا، برفع جميع السيارات من أمام مستشفى سفاجا ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.