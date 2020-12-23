رئيس مدينة سفاجا تطمئن على حالة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا _قنا
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:32 م
محمد طه
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توجهت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، إلي مستشفي سفاجا المركزي، لزيارة مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا، والذى أصيب فيها 10 شخص ولقى شخص مصرعه حتي الآن.
واطمئنت المغربي، على استقرار حالة المصابين بمستشفى سفاجا المركزي، كما تابعت تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
وأعربت رئيس المدينة، عن خالص تعازيها لأسرة المتوفى، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.
كما وجهت المغربي، إدارة مرور سفاجا، برفع جميع السيارات من أمام مستشفى سفاجا ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.