تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 12 هدف، متفوقًا على كل من لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: 

1 – كريستيانو رونالدو 12 هدفًا

2- روميلو لوكاكو  11 هدفًا

3 – زلاتان إبراهيموفيتش  10 أهداف

4 – أندريا بيلوتي  9  أهداف

5 – تشيرو إيموبيلي  8 أهداف

6 – هنريك مخيتاريان 7 أهداف

7- دومينيكو بيراردي 6 أهداف

8 – جوردان فيريتو  6 أهداف

9 – هيرفينج لوزانو  6 أهداف

10 – نزولا 6 أهداف

11 – جواو بيدرو  6 أهداف

12 – فابيو كوالياريلا  6 أهداف

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