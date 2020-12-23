باتشيكو يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الشتوي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، خلال الساعات الماضية،  طلباته الفنية فى انتقالات الشتاء.

 

وطلب باتشيكو بشكل واضح التعاقد مع صفقتين، الأولى فى خط الدفاع ويشترط ضم لاعب يمتلك الخبرات لمعاونة محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام، والونش.

 

كما طلب المدير الفنى التعاقد مع لاعب فى خط الوسط لمعاونة طارق حامد وفرجانى ساسى.

 

ومن المقرر أن تتحرك لجنة الكرة فى نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة، من أجل تقديم بعض الترشيحات للمدير الفنى.

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