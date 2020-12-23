وزيرة الصحة تكشف طرق التطعيم ضد كورونا للفرق الطبية والمواطنين (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة عن طرق التطعيم ضد لقاح كورونا بالنسبة للأطقم الطبية والمواطنين.

وقالت "هالة" خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء إنه تم تصميم مراكز تقديم اللقاحات على مستوى الـ27 محافظة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.

وأوضحت أن بالنسبة لتقليح المواطنين سيتم تصميم مراكز من عدة غرف يتردد عليها المواطن في البداية لتسجيل اسمه وموافقته قبل تلقيه الجرعة الأولى، موضحة أنه سيتم تخصيص منطقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى لحفظ اللقاحات بشكل دوري، ويفضل أن من حصل على الجرعة الأولى أن يحصل على الثانية حتى ينتج اللقاح الأجسام المضادة وبينهما 21 يوم ولا يجوز التأخير أو عدم الحصول عليها.

وأوضحت أن بالنسبة لتقليح المواطنين سيتم تصميم مراكز من عدة غرف يتردد عليها المواطن في البداية لتسجيل اسمه وموافقته قبل تلقيه الجرعة الأولى، موضحة أنه سيتم تخصيص منطقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى لحفظ اللقاحات بشكل دوري، ويفضل أن من حصل على الجرعة الأولى أن يحصل على الثانية حتى ينتج اللقاح الأجسام المضادة.

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