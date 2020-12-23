تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الخميس:
 
أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الى متوسطة ( 40 % تقريبا ): علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل: 

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل: 

أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. 

أمطار خفيفة (30% تقريبا) علي مناطق من جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد المقبل:
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. 

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ أقل من ساعتين

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ 40 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن