تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 ديسمبر 2020.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدا الخميس:



أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



أمطار خفيفة الى متوسطة ( 40 % تقريبا ): علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الجمعة المقبل:



أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم السبت المقبل:



أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



أمطار خفيفة (30% تقريبا) علي مناطق من جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.



شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأحد المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الاثنين المقبل:



شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء المقبل:



شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.