هنا الزاهد لـ"الفجر الفني": أحمد فهمي دعمني كثيرا وهذه صعوبات "حلوة الدنيا سكر" و"اختي عملت كاستينج زي اي حد"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أكدت هنا الزاهد، أن زوجها الفنان أحمد فهمي له دور كبير في دعمها خطوة بخطوة ووجهت رسالة له قائلة "ربنا يخليك ليا".


وأضافت هنا، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" ان أكتر حاجة صعبة هي وجود إختلاف بين شخصيتها في المسلسل عن شخصيتها الحقيقية.



وقالت "هنا "أن كواليس العمل كانت لذيذة خصوصاً أن كل الحضور والمشاركين من أصدقائها بالإضافة لوجود أختها معها في المسلسل.

ووجهت رسالة لأختها فرحت التي خاضت معها تجربة التمثيل لاول مرة متمنية لها التوفيق والنجاح في كل حياتها.

وأضافت "هنا" أن سبب دخول فرح للمسلسل أنها عملت كاستنج وتم من خلاله ترشيحها للمسلسل مع الأستاذ خالد الخلفاوي.

وقالت هنا الزاهد أنها سعيدة بالعمل مع الفنان خالد الحلفاوي وفخورة جدا بالعمل معه حيث أنه يهتم بالتفاصيل.


ووضح" هنا" خبر ترشيحها لمسلسل مع الفنانة يسرا قائله هناك ترشيح فعلا لي أمام الفنانه يسرا في مسلسل في شهر رمضان القادم ولكن ليس بالأكيد.

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