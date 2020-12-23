تعرف على برنامج احتفالية كوسكواد لبطل مستر اوليمبيا بيج رامى

أعلنت مؤسسة كوسكواد الراعية للنجم العالمى بيج رامى الفائز بلقب بطولة مستر أوليمبيا 2020، عن تنظيم احتفالية ضخمة تليق بالإنجاز التاريخى للبطل المصرى، الذى قهر مرضه بالكورونا وتغلب عليه وتوج بالبطولة الأعظم فى عالم كمال الأجسام للاعبين المحترفين.

ويصل رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» ، إلى مطار القاهرة صباح غدا الخميس، حيث يعود إلى أراضى الوطن بعد تحقيقه انجازًا غير مسبوق لأى رياضي مصرى بعد تتويجه باللقب الذي لا تقل اهميته عن كأس العالم في كرة القدم .