إصابة زوجة خالد الصاوي بكورونا

Advertisements

أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجج وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت زوجة "الصاوي" قائله: ""انا كورونا وبالشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ماشاء الله".



يذكر أن آخر ظهور للفنان خالد الصاوي، في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا وتحدث فيها عن أعماله ومهرجان الجونة.