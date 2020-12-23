إصابة زوجة خالد الصاوي بكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجج وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت زوجة "الصاوي" قائله: ""انا كورونا وبالشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ماشاء الله".

يذكر أن آخر ظهور للفنان خالد الصاوي، في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا وتحدث فيها عن أعماله ومهرجان الجونة.

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