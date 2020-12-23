بفستان مكشوف الظهر.. نيللي كريم تخطف قلوب محبيها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي بالصورة بفستان أنيق باللون الفضي ومكشوف الظهر واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها فزادها جمالاً.

والجدير ذكره أن الفنانة نيللي كريم احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها ال 46 وسط حضور عدد كبير الفنانين، داخل إحدى الكافيهات المشهورة في القاهرة.

و كانت ظهرت نيللى كريم في عيد ميلادها بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار؛ مرتدية جيب أسود وشميز، كما أنها ظهرت وهي تحمل سيجارة، وظهرت بأكثر من فيديو وهي ترقص مع أصدقائها الفنانين.

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