مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

لا يزال يرغب النادي الأهلي، في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب في ماميلودي صن داونز، خلال الفترة المقبلة.





وارتبط إسم الأهلي خلال الفترة الماضية بأكثر من لاعب بالأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل، على رأسهم الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي، بالإضافة إلى لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.





وخرج سيرينو من قائمة صن داونز لمباراة جوانج جالاكسي بطل بتسوانا، التي أقيمت أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاء استبعاد سيرينو دون أسباب واضحة، خاصة أن الفريق سيحصل على راحة بسبب احتفالات عيد الميلاد.





وهدد الأهلي بالانسحاب من صفقة سيرينو حال مشاركة اللاعب مع صن داونز، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تمنع مشاركة أي لاعب مع فريقين مختلفين بنفس النسخة من المسابقة القارية.



