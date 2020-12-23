بهذه الطريقة.. محمد أنور يروج لمسلسل "إسعاف يونس"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج الفنان محمد أنور لمسلسله الجديد "إسعاف يونس" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد أنور صورة له من أحداث المسلسل برفقة الفنانة عبير صبري والفنان محسن منصور ، وعلق قائلاً:" الحلقة الثالثة من إسعاف يونس نزلت دلوقتي علي watch it ، تقدر دلوقتي تتفرج على أول ثلاث حلقات والحلقة الرابعة هتنزل بكرة إن شاء الله ، إسعاف يونس وحلقات جديدة كل أربعاء وخميس من كل أسبوع.

تعتمد أحداث المسلسل على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

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