البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات مع تراجع البطالة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأول مرة في 3 أسابيع، بأكثر من التوقعات، كما استمرت طلبيات السلع المعمرة في الصعود للشهر السابع على التوالي.

في حين تراجع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التقديرات.

ومن ناحية أخرى، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار والتي أقرها الكونجرس، بأنها غير مناسبة، داعياً لزيادة الأموال، لدعم الأسر والشركات المتضررة من وباء كورونا.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 160 نقطة إلى مستوى 30178 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 3701.2 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند مستوى 12808 نقطة.

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