غينيا تستعين بالتجربة المصرية في تطوير ملاعبها استعدادها لأمم افريقيا 2025

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حضر وفد من دولة غينيا الإستوائية بقيادة السفير سوريبا كمارا لمعاينة ملعب نادي العاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعد تطويره. 

وتستعد غينيا لتنظيم بطولة أمم افريقيا 2025 وتقوم حاليا بتجهيز الملاعب والبنية التحية استعدادا لاستضافة الحدث الاكبر في أفريقيا بعد 4 سنوات من الان؛ وجاءت زيارة السفير والقنصل والوفد الغيني إلي الملعب للوقوف علي مستوي النجيلة والارضية وتصميمات الملعب للاستعانة بها وتنفيذها في ملاعب غينيا.

وأشاد الوفد الغيني بأرضية الملعب والانشاءات والتطوير الكامل الذي يتم في ملعب نادي " ألماظه" وأكدوا  أنهم متعاقدين مع نفس الشركة التي قامت بتوريد النجيلة سوكر جرس وأنهم حضروا لمعاينة النجيلة بعد تركيبها لأنها نفس نوعية النجيل الصناعي التي ستستعين بها الدولة الغينية.


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