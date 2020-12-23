كشفتها وزارة الصحة.. 8 معلومات جديدة عن كورونا بمصر

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كشفت وزارة الصحة خلال الساعات الأخيرة عدد من المعلومات الجديدة بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في مصر خلال الفترة الحالية، وما طرأ بشأنه من مستجدات على مدار الأسابيع الأخيرة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان بشأن وضع فيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الحالية:



1- هناك ارتفاع في معدل الحالات للإصابات لكنها لم تصل إلى التصاعد التي شهدتها مصر خلال ذروة الموجة الأولي وبالتالي لابد من التعامل بجدية مع الإجراءات الاحترازية ولكن دون داع للخوف والقلق.



2- الأسبوع الحالية شهد زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ومصر سجلت اليوم 911 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة.



3- الأسبوع الـ51 هو الأعلى إصابات بفيروس كورونا فى العالم، والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية أعلى المحافظات، من حيث نسبة الإصابة بالفيروس.



4- المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد هي: البحر الأحمر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الوادى الجديد.



5- وزارة الصحة أكدت زيادة استعدادات مستشفيات الوزارة للتعامل مع حالات كورونا بإجمالى 363 مستشفى وعدد أسرة يصل لـ 34275 سرير، على 3 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى 101 مستشفى، والمرحلة الثانية 111 مستشفى، والمرحلة الثالثة تشهد إضافة 150 مستشفى أخرى.



6- تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس، فقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها اجتمعت أمس مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا؛ لمناقشة آثار التغير الجيني للفيروس على الإصابة، وأن اللجنة العلمية أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس.



7- علاج الحالات البسيطة في البيت والعزل المنزلي أثبتت أنها تتم شفاؤها اسرع وبالتالي نحن مستمرين بها، أما الحالات الحرجة فهناك ٢٧ مستشفي مخصصة للعزل فقط وهي التي تستقبل الحالات الحرجة بالكامل، فضلا عن ٨٠ مستشفي حميات وصدر، مؤكدة على أن الأرقام تعلن عن نفسها بالنسبة لحالات الوفيات.



8- تم عمل منظومة تسجيل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك نوعين من المواطنين لهم الأولوية فى التطعيم بلقاح كورونا الجديد، هما المرضى الأكثر عرضة للوباء، والأكثر تأثرا بالمضاعفات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

