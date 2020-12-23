بملابس كاچول.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة رنا سماحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت رنا صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، ظهرت فيها بإطلالة كاجول مرتدية بنطلون أبيض وجاكت أصفر وعلقت قائله:" ابتسم انه يوم جديد".



وتغزل بها زوجها الملحن سامر أبو طالب وعلق على الصورة قائلاً:" تسلم ايدي والله الصور تحفة بس الصراحة انتي اللي بتحلي الصور.



وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.