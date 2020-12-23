بملابس كاچول.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة رنا سماحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رنا صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، ظهرت فيها بإطلالة كاجول مرتدية بنطلون أبيض وجاكت أصفر وعلقت قائله:" ابتسم انه يوم جديد".

وتغزل بها زوجها الملحن سامر أبو طالب وعلق على الصورة قائلاً:" تسلم ايدي والله الصور تحفة بس الصراحة انتي اللي بتحلي الصور.

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ أقل من ساعتين

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ أقل من ساعتين

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ 39 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 6 ساعات

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن