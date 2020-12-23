بإطلالة مثيرة.. هنا شيحة تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة هنا شيحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هنا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت على فستان أسود مكشوف جذاب، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير، "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، وسيناريو وحوار أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعة و 17 دقيقة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ ساعة و 24 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن