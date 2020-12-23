6 إرشادات للوقاية من كورونا في أعياد رأس السنة.. اعرفها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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فى ظل ما تشهده مصر من ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل يومى، فى موجة ثانية من الجائحة العالمية، التى تتفشى فى مختلف الدول، بشكل أشد ضراوة وفتكا من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، وفى ظل الانتشار السريع للفيروس، شددت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، التى سبق وأعلنتها وزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار العدوى بين المواطنين، ومن ثم تسهل عملية السيطرة على الفيروس، ومنع انتشاره.

ومع اقتراب موعد الاحتفال بأعياد رأس السنة، كثفت وزارة الصحة والسكان حملاتها التوعوية، للحد من الإصابة بالفيروس، ومنع انتشاره، كما وجهت عددا من النصائح لمن تظهر عليهم أى أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد، ترصدها "الفجر" فييما يلى من سطور:

- ابتعد بمسافة لا تقل عن متر عن الآخرين الذين يعيشون معك فى جميع الأوقات.

- راقب أى أعراض قد تظهر عليك لمدة 14 يوما.

- واظب على تنظيف يديك باستمرار.

- حافظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة.

- احرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين.

- لا تخرج إلى الأماكن العامة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن 5 قواعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى المناسبات، تمثلت فيما يلى:

- واظب على غسل يديك بالماء والصابون، أو استخدم مطهر اليدين، وذلك للقضاء على أى فيروسات عالقة بيديك نتيجة ملامسة الأسطح.

- تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة، لأنها بيئة مناسبة لانتقال الفيروس من شخص لآخر.

- التزم بآداب العطس والسعال، من خلال العطس والسعال فى ثنايا الكم، أو فى منديل ورقى، ثم التخلص منه فورا فى سلة المهملات، ويفضل أن تكون ذات غطاء.

- تجنب السفر، مالم يكن ضروريا، منعا للاختلاط بأشخاص ربما يكونوا حاملين للفيروس.

- احرص على ارتداء الكمامة، للوقاية من الأغصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 107 آلاف، و162 حالة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأكد البيان، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 126 ألفا، و273 حالة، من بينهم 107 آلاف، و162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.

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