تكريم الإعلامية بسمة رشوان في معرض رؤي عربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:51 م
بسمة رشوان
بسمة رشوان
هالة الشحات
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قام معرض رؤى عربية المقام في قاعة الأهرام بمبني جريدة الأهرام بتكريم الإعلامية بسمة رشوان، وذلك لدورها الكبير في تسليط الضوء علي الأعمال الفنية الخاصة بالمعرض.

ويعتبر هذا الموسم هو الخامس لمعرض رؤي عربية بمشاركة ١٢٠ فنان وفنانة برئاسة الفنان أحمد جمال وجمعية الفن بلا حدود برئاسة الفنانة نعيمة السبتي.

يذكر أن الإعلامية بسمة رشوان تشارك في تقديم برنامج الحريف علي قناة الصحة والجمال وسبق لها العمل في العديد من القنوات الفضائية،  وتم تكريمها في مهرجانات عديدة منها مهرجان  ايجي فاشون لعارضي الأزياء في االموسم الثالث والرابع والخامس والتي تترأس فيه اللجنة الإعلامية.

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