محمد منير يروج لألبومه الجديد بهذه الطريقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روج الكينج محمد منير لألبومه الجديد وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "منير" قائلا: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك.... واستنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك. نزل التطبيق الان وخليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد".

يذكر أن الكينج محمد منير تعرض لوعكة صحية الفترة الأخيرة بسبب تحضيراته لألبومه الجديد وقام بإجراء بعض الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات.

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