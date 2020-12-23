نتيجة تقرير السموم في جسد مارادونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام أنه تم الكشف عن تقرير السموم في جسد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ60 عامًا بسبب سكتة قلبية وتنفسية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات المختصة كانت قد أخذت عنية من جسد مارادونا قبل دفنه من أجل الكشف ما إذا كان يحتوي جسده على سموم أدت إلى وفاته في نوفمبر الماضي.

وأكدت وسائل الإعلام أن التقرير الطبي الذي تم إجراؤه في إطار التحقيق في وفاة الأسطورة كشف أنه لم يكن هناك كحول أو مخدرات في جسده لكن كانت هناك أدوية مختلفة لعلاج صحته الجسدية والعقلية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المدعي العام تلقى في الآونة الأخيرة تقرير السموم والتشريح المرضي للجثة وتبين وجود أودية لعلاج نوبات الصرع ومضادات للاكتئاب بالإضافة إلى أدوية ضد أمراض أخرى جسدية.

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