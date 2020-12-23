سرس الليان يتعادل مع القناة في مباراة متوسطة بالقسم الثاني (صور)









وجاء تشكيل القناة مكون من، محمد طلبه، محمد علي، سيد كناشة، باسم عادل، اسلام سيد، محمد يسري، علاء البدري، محمود عقل، احمد الصعيدي، احمد موسى، علي شوقي.



البدلاء : أحمد ربيع، أحمد علي، عبد العزيز الشاعر، إيزيكال، سيلا، اسلام زياده، محمد أمين، عبوده عبد الغفار، محمد سليمان. وجاء تشكيل القناة مكون من، محمد طلبه، محمد علي، سيد كناشة، باسم عادل، اسلام سيد، محمد يسري، علاء البدري، محمود عقل، احمد الصعيدي، احمد موسى، علي شوقي.البدلاء : أحمد ربيع، أحمد علي، عبد العزيز الشاعر، إيزيكال، سيلا، اسلام زياده، محمد أمين، عبوده عبد الغفار، محمد سليمان.







جاء اللقاء ضعيف فنياً ولم يشهد هجمات من جانب الفريقان ماعدا كرة للاعب البديل أحمد شيكو كاد أن يسجل منها هدف التقدم للسرس في مطلع الشوط الثاني.



التعادل رفع رصيد القناة إلى 6 نقاط، بالمركز السابع، كما وصل رصيد السرس إلى 8 نقاط، بالمركز السادس، بالتساوي مع الزرقا الثالث.



أدار اللقاء الحكم طاهر أيمن، عاونه إيمل ماهر، ومحمد علي شيكو، وحكم رابع أحمد عبد السميع. جاء اللقاء ضعيف فنياً ولم يشهد هجمات من جانب الفريقان ماعدا كرة للاعب البديل أحمد شيكو كاد أن يسجل منها هدف التقدم للسرس في مطلع الشوط الثاني.التعادل رفع رصيد القناة إلى 6 نقاط، بالمركز السابع، كما وصل رصيد السرس إلى 8 نقاط، بالمركز السادس، بالتساوي مع الزرقا الثالث.أدار اللقاء الحكم طاهر أيمن، عاونه إيمل ماهر، ومحمد علي شيكو، وحكم رابع أحمد عبد السميع.

لعب سرس اللقاء بتشكيل ضم، أحمد عبد الرازق، وحلمي احمد، وأحمد عيد، ومحمود شيحه، وأحمد شكري، وأحمد بديوي، ومحمد حسين تريكة، وخالد علي بيبو،ونادر النويهي، وأحمد جمال، ومحمد رمضان حله.البدلاء: محمد عصام ديدا، وأحمد شيكو، وأحمد سعيد، ومحمد شكري، وسيد منير، وحربي محمد، وشريف هيكل، واحمد ناصر، واحمد عبد الله.