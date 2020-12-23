طارق العريان يثير الجدل بظهوره مع نيكول سعفان عقب أنباء ارتباطهم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الموديل نيكول سعفان مع طارق العريان في أحدث ظهور له أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وكانت قد انتشرت أنباء ارتباط الثنائي طارق العريان والموديل نيكول سعفان عقب انفصال "العريا،ن" عن النجمة أصالة".

يذكر أن طارق العريان انفصل عن أصالة في بداية هذا العام وكانت قد انتشرت أقاويل عديدة حول السبب في الإنفصال.

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