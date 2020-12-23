الظهور الأول لرامي راضوان بعد تعافيه من فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الإعلامي رامي راضوان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رامي راضون صورة جديدة له منذ قليل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وهذا يعد أول ظهور بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وعلق رامي راضوان على الصورة وكتب : الحمد لله صورة العودة ، من أول حلقة بعد التعافي من كورونا بفضل ربنا ودعواتكم ، هسيبلكم في التعليقات لينك الفقرة اللي حكيت فيها عن رحلتي مع الفيروس :( الاشتباه والأعراض والعامل النفسي والعلاج إلي آخره) ، ربنا ما يكتبه علي حد أبدا.

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