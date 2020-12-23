عاجل.. ديانج يسجل الهدف الأول للأهلي أمام بطل النيجر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
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سجل المالي آليو ديانج لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه أمام سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

جاء الهدف إثر تسديدة قوية من ديانج في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، سكنت شباك حارس بطل النيجر الذي لم يستطيع فعل أي شيء تجاه التسديدة الصاروخية من لاعب الأهلي.

ويبحث الأهلي عن تحقيق نتيجة جيدة أمام سونيديب في النيجر، قبل مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة، وقطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور المجموعات.

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