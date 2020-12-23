أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ليفربول تسعى لإقناع النجم المصري، محمد صلاح، بالبقاء مع الريدز وعدم الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة بعد حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية.


ويسعى ليفربول لتقديم عرض مالي مغري لصلاح ومساواته بنجوم أندية مانشستر في البريميرليغ.

 

وكشف موقع "جول" العالمي، أن إدارة ليفربول تجهر عرضًا ماليا لإقناع محمد صلاح بالبقاء في ليفربول وإزالة فكرة الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد.

 

ويسعى "الريدز" لتلبية مطالب صلاح وعدم امتلاكه أي شكوى رياضية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع كتيبة الألماني يورجن كلوب، لهذا سيحاول تحسين موقفه المادي مقارنة بالنجوم الآخرين في البريميرليغ.

 

ويتقاضى صلاح أعلى راتبا في فريق ليفربول، بقيمة سنوية تقدر بـ12 مليون يورو، ولكنه لا يزال بعيدا عن رواتب أندية مانشستر، مثل دي خيا 23 مليون يورو، ودي بروين 19 مليون يورو، وستيرلينغ 18 مليون وبول بوغبا 17 مليون يورو.

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