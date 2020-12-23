أحمد حسن راؤول يستعد لعمل جديد مع محمد منير بأغنية "باب الجمال"

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طرحت أحدى شركات الإتصالات برومو الإعلان التشوقي لألبوم "باب الجمال" للكينج محمد منير ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .





وعلقت الشركة على البرومو قائلة:" الكينج محمد منير واستنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريباً" .



وأشاد الجمهور بالبرومو، وحاز على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً :"الله الله الكينج فوق أسوان فوق" ، وكتب معجب آخر :"ادلع يا كينج .. صوت مصر " ، وقال آخر :"كينج يا كينج" .



وتعد أغنية باب الجمال هى التعاون الأول الذى يجمع بين الكينج محمد منير والشاعر أحمد حسن راؤول .





وتعد الأغنية الأولي التي سيطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر اسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

