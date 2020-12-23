أحمد حسن راؤول يستعد لعمل جديد مع محمد منير بأغنية "باب الجمال"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements



طرحت أحدى شركات الإتصالات برومو الإعلان التشوقي لألبوم "باب الجمال" للكينج محمد منير ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .


وعلقت الشركة على البرومو قائلة:" الكينج محمد منير واستنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريباً" .

وأشاد الجمهور بالبرومو، وحاز على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً :"الله الله الكينج فوق أسوان فوق" ، وكتب معجب آخر :"ادلع يا كينج .. صوت مصر " ، وقال آخر :"كينج يا كينج" .

وتعد أغنية باب الجمال هى التعاون الأول الذى يجمع بين الكينج محمد منير والشاعر أحمد حسن راؤول .


وتعد الأغنية الأولي التي سيطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر اسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ 41 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعة الا ربع

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ساعة و 17 دقيقة

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

04:00 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن