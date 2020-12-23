أحمد خالد صالح يطرح البوستر الرسمي لفيلم "30 مارس"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج الفنان أحمد خالد صالح لفيلمه الجديد بعنوان " 30 مارس".

ونشر أحمد البوستر الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وتصدر البوستر هو والفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وصبري فواز وخالد الصاوي وعلق قائلاً:" 30 مارس قريباً".

فيلم "30 مارس" من إخراج  أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما،  ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني  وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد  وندى موسى وصبري فواز ومحمد  شاهين  ومحمد جمعة  ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

الفيلم يشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للانتاج والتوزيع الفني.

وفي سياق آخر، شارك أحمد خالد صالح في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وموسيقى تصويرية شادي مؤنس، وإنتاج شركة سينرجي، و بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة.

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