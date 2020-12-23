تبدأ 17 يناير.. مواعيد تسليم الأراضي الأكثر تميزا وبيت الوطن بدمياط الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يوم الأحد 17 يناير 2021، فى تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزًا، وأراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن"، بمنطقة بارك دمياط، فى مدينة دمياط الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس 4 فبراير 2021.

وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزًا، وأراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن"، بمنطقة بارك دمياط، فى مدينة دمياط الجديدة:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17 يناير 2021، وحتى يوم الخميس 4 فبراير 2021، فى تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزًا، وأراضى العاملين بالخارج، المرحلة السابعة "بيت الوطن"، بمنطقة بارك دمياط، فى مدينة دمياط الجديدة.

ويتم التسليم وفقا لما يلى:

تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزًا:

- تسليم القطع من 1 إلى 11، يوم الأحد 17 يناير 2021.

- تسليم القطع من 12 إلى 22، يوم الإثنين 18 يناير 2021.

- تسليم القطع أرقام 23، و31، و33، و34، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.

- تسليم القطع من 35 إلى 44، يوم الأربعاء 20 يناير 2021.

- تسليم القطع من 45 إلى 54، يوم الخميس 21 يناير 2021.

- تسليم القطع من 55 إلى 64، يوم الأحد 24 يناير 2021.

- تسليم القطع من 65 إلى 74، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021.

- تسليم القطع من 75 إلى 84، يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

- تسليم القطع من 85 إلى 94، يوم الأحد 31 يناير 2021.

- تسليم القطع من 95 إلى 101، والقطع من 103 إلى 105، يوم الإثنين 1 فبراير 2021.

- تسليم القطع من 106 إلى 115، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

- تم تخصيص يومى الأربعاء 3 فبراير 2021، والخميس 4 فبراير 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.


تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج، المرحلة السابعة "بيت الوطن":

- - تسليم القطع من 1 إلى 11، يوم الأحد 17 يناير 2021.

- تسليم القطع من 12 إلى 21، يوم يوم الإثنين 18 يناير 2021.

- تسليم القطع من 22 إلى 31، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.

- تسليم القطع من 32 إلى 41، يوم الأربعاء 20 يناير 2021.

- تسليم القطع من 42 إلى 51، يوم الخميس 21 يناير 2021.

- تسليم القطع من 52 إلى 61، يوم الأحد 24 يناير 2021.

- تسليم القطع من 62 إلى 71، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021.

- تم تخصيص يوم الأربعاء 27 يناير 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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