وزيرة الصحة: لا يمكن الجزم بأمان أي لقاح لكورونا إلا بعد سنوات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر دخلت في الموجة الثانية لفيروس كورونا رسميًا، وهناك زيادة في أعداد الإصابات خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العلمية لكورونا اعتمدت على اختيار أكثر اللقاحات امان تكنولوجي بالنسبة لنا، وإن كانت لم تستبعد لقاحات فايزر وموديرنا، مشددة على ان أمان جميع اللقاحات حتى الآن حصل على موافقة الطوارئ، ولا يمكن الجزم بأمان أي منها 100 إلا بعد مرور سنوات من البحث العلمي والحصول على الموافقات النهائية عليه.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن اللقاح الصيني حصل على الموافقة النهائية في دولتي الإمارات والبحرين.

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