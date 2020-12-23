التفاصيل الكاملة في واقعة حريق مصحة الإدمان بالإسكندرية وفاة 6 أشخاص

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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كشفت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، قبل قليل، عن التفاصيل الكاملة في واقعة حريق مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش بالعجمي غرب المحافظة.

وقالت المحافظة أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية يفيد بوجود حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية البيطاش بنطاق حى العجمى، نتج عنه 6 حالات وفيات وحالة إصابة تم إسعافها في الحال. والفيلا تستخدم كمصحة للعلاج النفسي والإدمان مكونة من دورين وروف وبها 45 فرد.

وعلي الفور؛ كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي وجميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، بالتحرك إلى مكان الحادث لمتابعة المستجدات على أرض الواقع، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع، حيث تم السيطرة على الحريق.

وجاري المتابعة من قبل الجهات الأمنية المعنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

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