الخارجية اليونانية تطالب تركيا بوقف الانشطة الاستفزازية بالمنطقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
Advertisements

دعا وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس"، تركيا بالكف عند تهديداتها بالحرب ضدنا، وقال: على تركيا وقف استفزازاتها وأنشطتها غير القانونية. 

 

وأضاف وزير الخارجية اليونانى فى تصريحات نقلتها قناة العربية، نريد أن تصبح تركيا أكثر ميلا لأوروبا.

 

وكان وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" قال ، إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا، مؤكدا أن أولويات بلاده فى ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.


 
 

وأعرب وزير الخارجية اليونانى فى تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية، عن أمله فى تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.

 

وفى وقت سابق، اتهم وزير خارجية اليونان - نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي.


 
 

وقال وزير خارجية اليونان، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار فى المنطقة للخطر، وشدد وزير الخارجية اليونانى، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أية دولة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ ساعة و 19 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ 42 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 5 ساعات

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ 38 دقيقة

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

04:00 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن