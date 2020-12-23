بهذه الكلمات.. إلهام شاهين تعرب عن سعادتها بتكريمها من المسرح القومي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الشديدة بتكريمها من المسرح القومي.

ونشرت صورة لها برفقة الفنان أشرف ذكي عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : شرف كبير لي من تكريمي من المسرح القومي التي تنظمه نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف ذكي أخي وصديقي وزميلي الذي اعتز به جدا واعتز بإنتمائي لنقابتنا ولنقابة الفن الإنسانية الرائعة وانتمائي لكاديمية الفنون.

وتابعت قولها : هذا المسرح الثقافي الفني العظيم مبروك عليكم جميعا نجاح الدورة الخامسة للمهرجان وحقيقي شاهدت العرض الجميل المواهب رائعة أتمني لكم مستقيل مشرق تستحقوه ، تحياتي وحبي واحترامي لكم جميعاً.

يذكر أن آخر عمل لها فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 18 دقيقة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ 37 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ ساعة و 18 دقيقة

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ 41 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ 42 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

04:00 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن