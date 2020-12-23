بهذه الكلمات.. إلهام شاهين تعرب عن سعادتها بتكريمها من المسرح القومي

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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الشديدة بتكريمها من المسرح القومي.



ونشرت صورة لها برفقة الفنان أشرف ذكي عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : شرف كبير لي من تكريمي من المسرح القومي التي تنظمه نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف ذكي أخي وصديقي وزميلي الذي اعتز به جدا واعتز بإنتمائي لنقابتنا ولنقابة الفن الإنسانية الرائعة وانتمائي لكاديمية الفنون.



وتابعت قولها : هذا المسرح الثقافي الفني العظيم مبروك عليكم جميعا نجاح الدورة الخامسة للمهرجان وحقيقي شاهدت العرض الجميل المواهب رائعة أتمني لكم مستقيل مشرق تستحقوه ، تحياتي وحبي واحترامي لكم جميعاً.



يذكر أن آخر عمل لها فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .



وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .