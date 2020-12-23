محافظ الفيوم : ربط وحدتي "المتغيرات المكانية" و"التدخل السريع" لإزالة المخالفات في المهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
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محافظ الفيوم يتابع آليات عمل وحدة المتغيرات المكانية



تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات عمل وحدة المتغيرات المكانية في رصد كافة المخالفات بالبناء العشوائي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والكتل السكنية المستقرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية المركزية ومكاتبها الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم خلال الاجتماع أشار إلى أنه تم القيام بتجربة عملية ـ بالأمس ـ لعمل وحدة المتغيرات المكانية، برصد منزل بواسطة الأجهزة الرقمية لوحدة المتغيرات المكانية، بشارع المدارس بمدينة سنورس، الذي حدث به تغير مكانى، والتغير عبارة عن إنشاء سقف صاج اعلى المنزل، مما يؤكد دقة عمل الوحدة والرصد اللحظي والتعامل الفوري مع المخالفة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن المحافظ أكد على الانضباط، والدقة في رصد التعديات العمرانية والتعامل الفوري معها، لافتًا إلى أهمية المتابعة المستمرة من وحدات المتغيرات المكانية، والرد الإيجابي على كافة المتغيرات والإجراءات التى تمت حيالها، مع ربط الوحدة بوحدة التدخل السريع لمنع أي تعد في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وحق الشعب.

وأشار المحافظ إلى التدريب العملي بشكل مكثف لمسئولي وحدات المتغيرات المكانية ورؤساء مجالس المدن، فضلا عن تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة لمنظومة المتغيرات المكانية، لتطوير أداء الكوادر البشرية للعمل بشكل احترافي، من خلال التعريف بالمتغيرات وأهميتها وكيفية التعامل معها، وكيفية التعامل مع الأكواد ومدى استخدامها، وكيفية ملئ الاستمارة بطريقة علمية صحيحة، فضلا عن كيفية حفظ الصور وربطها بإستمارة المتغير، وربط المتغير بالشوارع لسهولة الوصول للمتغير ميدانيًا.

وأكد محافظ الفيوم، إن وحدة المتغيرات المكانية أصبحت جاهزة للتعامل الفورى لرصد كافة التعديات قبل استقرارها، لافتا أن أي تغير يحدث بالكتل المستقرة سيتم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وذلك لاسترداد حق الشعب من خلال منظومة متكاملة مع رصد المتغير إن كان داخل الحيز أو خارجه.

وأكد المحافظ أن للوحدة دور رئيس في مراجعة تراخيص المباني الجديدة، وكذا بملف التصالح، موضحًا أن العمل بالوحدة يتم من خلال سلسلة متكاملة، بداية من الوحدة القروية ثم مجلس المدينة وصولًا إلى الديوان العام للمحافظة، مع المتابعة الدورية والتقييم الدائم للعاملين بالوحدة، ومدى تحقيق المستهدفات المحددة التى تم رصدها من خلال المتغيرات، والإجراءات التى تمت حيالها.

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، موجهًا برصد كل أملاك الدولة على خرائط، مع مراجعة عمل كل مركز فى هذا الشأن، وتوفير أكثر من مختص بكل مركز لمتابعة العمل أولًا بأول، مشددًا على إعداد تقارير بالمتغيرات القديمة والحديثة بالتنسيق بين الوحدة والمراكز التكنولوجية، وتحديد هل تم التصالح على المتغير وتاريخه من عدمه وتسجيل الرقم الخاص به أمام المتغير حال التصالح عليه.
محافظ الفيوم : ربط وحدتي "المتغيرات المكانية" و"التدخل السريع" لإزالة المخالفات في المهد
محافظ الفيوم : ربط وحدتي "المتغيرات المكانية" و"التدخل السريع" لإزالة المخالفات في المهد
محافظ الفيوم : ربط وحدتي "المتغيرات المكانية" و"التدخل السريع" لإزالة المخالفات في المهد
محافظ الفيوم : ربط وحدتي "المتغيرات المكانية" و"التدخل السريع" لإزالة المخالفات في المهد

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