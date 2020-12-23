وزيرة الصحة: كل شحنة من اللقاح الصيني يتم استقبالها تخضع لـ 4 أنواع من التحاليل

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن اللقاح المضاد لكورونا يتم تصنيعه في أماكن محددة وإتاحته للعالم، منوهة بان مصر تسلمت أول شحنة من اللقاح الصيني، وستتوالى الشحنات تباعًا، موضحة أن كل شحنة تصل تخضع لـ 4 أنواع من التحاليل تجري لمدة أسبوعين، ومن خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية تم تفويض وزارة المالية والصحة للتوقيع مع التحالف الدولي للقاحات، وتم التنسيق مع شركات أخرى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات.



وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم إنشاء منظومة تسجيل للحصول على اللقاحات سواء للأطقم الطبية والمرضى والمواطنين التي يتم وضعهم بشكل تدريجي حسب احتياجاتهم وخطورة هذا الوباء عليهم.



ونوهت وزيرة الصحة والسكان، بأن الأولوية في توزيع اللقاحات يكون للأكثر عرضة بالإصابة وهما العاملين بمستشفيات العزل من الأطقم الطبية والتمريض والإداريين والعمال، وأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة كبار السن منهم وعلى رأسها الفشل الكلوي والأورام يليها السكر والضغط.



وشددت على أن اللجنة العلمية لكورونا أجرت التجارب السريرية وقامت باختيار اللقاح الأمثل في وقت قياسي، وتم تصميم مراكز لتقديم اللقاحات للأطقم الطبية داخل المستشفيات، وللمرضى والمواطنين المستهدفين تباعًا في جميع المحافظات.

