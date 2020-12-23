بيولي يعلن قائمة ميلان لمواجهة لاتسيو في الدوري الايطالي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان قائمة الروسونيري التي تستعد لمواجهة لاتسيو اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو.


وجاءت قائمة الميلان على النحو التالي :-

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، أنطونيو دوناروما، تاتاروسانو.

الدفاع: دافيد كالابريا، كونتي، دالوت، دوارتي، ثيو هيرنانديز، بيير كالولو، ماتيو موساكيو، أليسيو رومانيولي.

الوسط: هاكان كالهانوجلو، كاستييخو، براهيم دياز، فريجيريو، هوج، رادي كرونيش، سايليمايكرز، ساندرو تونالي.

الهجوم: كولومبو، رافايل لياو، مالديني، أنتي ريبيتش.

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