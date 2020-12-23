محافظ الفيوم يبحث آليات فتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري

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بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات فتح عدد من المكاتب الجديدة للبريد ومكاتب الشهر العقاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتكدس بالمقرات الحالية، في ظل توجه الدولة لتوفير الخدمات بشكل أكثر يسرًا، وتجنبًا للعدوى بفيروس كورونا.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ومدير إدارة أملاك البريد.



أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول عرض المواقع المقترحة لفتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري بشتى مراكز وقرى المحافظة، والشروط الخاصة بالمبنى المقترح، ومساحته وتصميمه الهندسي، فضلًا عن مناقشة عدد من الأمور الإدارية حال تشغيل تلك المكاتب وتجهيزاتها والقوى البشرية الخاصة بها وتخصصاتهم.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ أكد على التنسيق المتبادل بين مسئولي الشهر العقاري والبريد من جانب ورؤساء مجالس المدن من جانب آخر لمعاينة المواقع التى تم تخصيصها لفتح تلك المنشآت، مشددًا على مراعاة توزيع المكاتب لخدمة أكبر شريحة للمواطنين تبعًا للكثافات السكانية، وبما يحقق التوازن الجغرافي للمواطنين، مع فتح شبابيك لتقديم بعض خدمات الشهر العقاري بمكاتب البريد كحل فورى لحين فتح المقرات الجديدة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بها.



ومن جهته، أوضح مدير عام الشهر العقاري والتوثيق بأن مركز الفيوم يحتاج إلى مكتبين تخفيفًا عن مراكز المدينة الخمسة، وإطسا مكتبين، ومثلها سنورس، ومكتب بكل من مركز أبشواي، وطامية، ويوسف الصديق، ومدينة الفيوم بالموقع المخصص لذلك بإدارة المرور، مشيرًا إلى أنه تم معاينة عدد من المواقع بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتم اعداد الدراسة اللازمة لها.

