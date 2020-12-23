محافظ الفيوم يبحث آليات فتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات فتح عدد من المكاتب الجديدة للبريد ومكاتب الشهر العقاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتكدس بالمقرات الحالية، في ظل توجه الدولة لتوفير الخدمات بشكل أكثر يسرًا، وتجنبًا للعدوى بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ومدير إدارة أملاك البريد.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول عرض المواقع المقترحة لفتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري بشتى مراكز وقرى المحافظة، والشروط الخاصة بالمبنى المقترح، ومساحته وتصميمه الهندسي، فضلًا عن مناقشة عدد من الأمور الإدارية حال تشغيل تلك المكاتب وتجهيزاتها والقوى البشرية الخاصة بها وتخصصاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ أكد على التنسيق المتبادل بين مسئولي الشهر العقاري والبريد من جانب ورؤساء مجالس المدن من جانب آخر لمعاينة المواقع التى تم تخصيصها لفتح تلك المنشآت، مشددًا على مراعاة توزيع المكاتب لخدمة أكبر شريحة للمواطنين تبعًا للكثافات السكانية، وبما يحقق التوازن الجغرافي للمواطنين، مع فتح شبابيك لتقديم بعض خدمات الشهر العقاري بمكاتب البريد كحل فورى لحين فتح المقرات الجديدة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بها.

ومن جهته، أوضح مدير عام الشهر العقاري والتوثيق بأن مركز الفيوم يحتاج إلى مكتبين تخفيفًا عن مراكز المدينة الخمسة، وإطسا مكتبين، ومثلها سنورس، ومكتب بكل من مركز أبشواي، وطامية، ويوسف الصديق، ومدينة الفيوم بالموقع المخصص لذلك بإدارة المرور، مشيرًا إلى أنه تم معاينة عدد من المواقع بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتم اعداد الدراسة اللازمة لها.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 20 ساعة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ثلث ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 4 ساعات

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ أقل من نصف ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من نصف ساعة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعة و نصف

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 29 دقيقة

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

02:25 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

02:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن