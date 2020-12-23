ياسر جلال يعلن عن مشاركته في دراما رمضان 2021 بمسلسل "ضل راجل"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان ياسر جلال عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021 .

وكتب ياسر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، مفيش مبروك كواليس مسلسل ضل راجل كين مستني الجديد شهر رمضان ، اكتبولي تعليقات كل أرائهم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر جلال الدرامية مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

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