حريق يلتهم معرض سيارات ببنها (صور)

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أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع في معرض للسيارات بنطاق الطريق الزراعي "القاهرة - الاسكندرية"، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه، وإنقاذ المعرض من كارثة.



تبين من المعاينة الاولية، احتراق 3 سيارات كليا، و4 أخرى جزئيا، بإجمالي 7 سيارات، ونجاح الحماية المدنية في إنقاذ باقي السيارات المتواجدة بالمعرض، ومنع امتداد النيران لباقي الأماكن المجاورة، دون خسائر بشرية، أو إصابات، وقدرت الخسائر بحوالي مليون جنيه.



وكلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي والمباحث، بتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة وتحديد ملابساتها.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق داخل معرض سيارات في نطاق دائرة مركز شرطة بنها، على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية".



انتقل علي الفور النقيب محمد رجب رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ، بصحبة 3 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق قرب قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، وجرى السيطرة عليه، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون إصابات، وتبين حدوث تلفيات ب7 سيارات، 3 حرق كلي و4 حرق جزئي.



وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام لكشف ظروف وملابسات الحادث، وجرى التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شؤنها، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف غموض الحادث، وتبين أن الخسائر المبدئية تصل إلى مليون جنيه.



من جانبه شكل اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، لجنة من مجلس مدينة بنها لتقدير الخسائر، ومراجعة تراخيص المكان، ومدى توافر إجراءات الأمن والسلامة المهنية، ومراجعة ملف ترخيص المكان، ومدى قانونية إقامة المعرض، ومعاينة المكان، ومراجعة الاحتياطات اللازمة في حالة الحريق والعيوب الفنية.