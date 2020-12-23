7 معلومات عن أحدث الاكتشافات النفطية في مصر.. تعرف عليهم

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يوما بعد الآخر، يتم اكتشاف آبار نفطية في مصر وهو ما يساهم كبير في تطوير الاقتصاد بمصر خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تحققه تلك الاكتشافات من عائدات وأرباح تطرأ بمستجدات متميزة ومبشرة بشأن الاقتصاد المصري.



الاكتشاف الجديد كشفت عنه شركة إيني التي تعمل في مصر منذ عام 1954، حتى أصبحت المنتج الرئيسي هناك، ويبلغ إنتاج الشركة الحالي من الهيدروكربونات هناك حوالى 320 ألف برميل يوميا.



وكانت الشركة أعلنت، الصيف الماضي، كشفا نفطيا ممثلا في الحقل، وبدأ الحقل في الإنتاج منتصف عام 2019، وتبلغ طاقته الإجمالي حاليا 12 ألف برميل نفط يوميا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن أحدث الاكتشافات النفطية التي أعلنت في مصر خلال الساعات الأخيرة:



1- شركة "إيني "الإيطالية المتخصصة في التنقيب والطاقة، أعلنت اكتشاف بئر نفطي جديد في الصحراء الغربية في مصر.



2- البئر المكتشف حديثا سيزيد الطاقة الإنتاجية في منطقة "امتياز مليحة" 10 آلاف برميل نفط يوميا.



3- جرى الوصول إلى الاكتشاف الجديد من خلال البئر "أرساديا 9"، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب الحقل "أرساديا"، الذي بدأ الإنتاج بالفعل.



4- تم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل، والبئر المصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري لتكوين علم البويب 3G.



5- تصل الطاقة الإنتاجية للكشف النفطي الجديد إلى نحو 5500 برميل نفط يوميا.



6- تملك "إيني" من خلال إحدى أذرعها، شركة "ليوك" حصة في الحقل تبلغ 38%، وتملك شركة أخرى هي "لوك أويل 12%، بينما تبلغ حصة هيئة البترول المصرية 50%.



7- الاكتشاف النفطي الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية في الصحراء الغربية بمصر، سيضيف للإنتاج المصري من الغاز 10 آلاف برميل يوميًا.



وبعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11، بالتعاقب. واجه الأول 25 قدمًا من عمود الزيت والثاني 80 قدمًا ضمن تشكيل علم البويب 3G. تشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، واجه Arcadia 11 أيضًا 20 قدمًا من مدفوعات النفط في تشكيل علم البويب ثلاثي الأبعاد.

