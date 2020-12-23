لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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افتتح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، استراحة عامة بديوان المدينة بمنطقة جزيرة العوامية خدمة للعاملين بالديوان ومترددي طلب الخدمة من المواطنين، وذلك منعا للتزاحم بين المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إن إنشاء الاستراحة كخدمة للموظفين والعاملين بديوان مجلس مدينة الأقصر بخصم ٣٠ ٪ على جميع المشروبات والمأكولات بجانب أنه سيتم توزيع ١٠٠٠ بون مجاني لكافة الموظفين يتم صرفها كل أول شهر بواقع حوالي (١٠) بونات لكل موظف داخل الديوان.

وأضاف" الشريف " أن فكرة انشاء الاستراحة هي إحدى جهود مركز التحسين المستمر لافتًا إلى أن انشاءها تم بناءً على أن مبني المدينة الوحيد بين المراكز والمدن يقع وسط بعض العمارات السكنية كمنظر لا يليق بمدينة حضارية لاستقبال ضيوفها من مترددي طلب الخدمة من المواطنين ومن هنا جاءت فكرة انشاء الاستراحة في مكان محترم ومتميز مؤكدا أن ديوان مجلس المدينة به صندوف مقترحات وعلى أي موظف يعتزم تقديم فكرتة المميزة لتطوير الاستراحة أو أي مشروع يخص مجلس مدينة الأقصر عليه بالمبادرة لتقديم فكرتة من خلال صندوق المقترحات ليتم تطبيقها على الفور.
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"
لمنع تكسد المواطنين.. افتتاح استراحة عامة بديوان عام مدينة الأقصر "صور"

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