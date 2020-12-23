عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:55 م
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فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة علي معلول وعدم مشاركته فى مباراة اليوم أمام سونيديب.
ويواجه الأهلي سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة «الثالثة عصرًا بتوقيت نيامي»، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي.
وفضل الجهاز الفني للأهلي منح معلول راحة من المباراة، خاصة في ظل سوء أرضية ملعب المباراة.
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