عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة علي معلول وعدم مشاركته فى مباراة اليوم أمام سونيديب.

ويواجه الأهلي سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة «الثالثة عصرًا بتوقيت نيامي»، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح معلول راحة من المباراة، خاصة في ظل سوء أرضية ملعب المباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي معلول دوري ابطال افريقيا بطل النيجر الاهلي

أخبار تهمك

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ 18 دقيقة

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن نجمه

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ أقل من ساعتين

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعة و 28 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 20 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يخوض تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي

الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

اجتماع مندوبي الأهلي وسونيديب وطاقم التحكيم قبل المواجهة المرتقبة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

02:25 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

02:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن