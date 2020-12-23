عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة علي معلول وعدم مشاركته فى مباراة اليوم أمام سونيديب.





ويواجه الأهلي سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة «الثالثة عصرًا بتوقيت نيامي»، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي.





وفضل الجهاز الفني للأهلي منح معلول راحة من المباراة، خاصة في ظل سوء أرضية ملعب المباراة.



